Tielen wil toch door met voorbereidingen eigen bijdrage jeugdzorg

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 14:26
DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen (Volksgezondheid) denkt dat ze doorgaat met de voorbereidingen om een eigen bijdrage in te voeren voor jeugdzorg. De Tweede Kamer wil dat ze hiermee stopt, staat in een motie van GroenLinks-PvdA die een meerderheid donderdagavond aannam op de laatste plenaire vergadering voor de verkiezingen, eind deze maand.
Maar de demissionaire VVD-bewindsvrouw vindt dat "heel lastig", zei ze vrijdag, omdat het kabinet uitgaat van opbrengsten van een bijdrage. Daarover is bijvoorbeeld al gesproken met de gemeenten. Dat de Kamer nu toch wil stoppen met de voorbereidingen, noemt ze ontijdig. Ze had dat ook tegen de Kamer gezegd, omdat nog niet duidelijk is hoe zo'n bijdrage eruit gaat zien. Er is nog geen wetsvoorstel ingediend.
Dat de Kamer geen financiële dekking heeft bedacht voor het schrappen van een eigen bijdrage, maakt het voor Tielen "heel ingewikkeld". Wel zegt ze bij de voorbereidingen "natuurlijk rekening te kunnen houden" met de wens van de Kamer.
