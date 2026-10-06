Schietpartij centrum Rotterdam, politie zoekt schutter en doelwit

ROTTERDAM (ANP) - Op de Nieuwstraat in het centrum van Rotterdam is dinsdag rond 17.45 uur geschoten. De schutter is in een auto gestapt en weggereden in de richting van treinstation Blaak, meldt een woordvoerder van de politie. Het mogelijke doelwit is ook weggekomen. De politie is naar beiden op zoek.

De politie vermoedt dat de persoon op wie de schutter het had gemunt, niet door een kogel is geraakt. Bij ziekenhuizen hebben zich geen mensen met een schotwond gemeld. Wel is van een kogel een inslag gevonden.