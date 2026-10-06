Nederland werkt aan levering extra munitie voor F-16's Oekraïne

DEN HAAG (ANP) - Nederland kijkt naar de levering van extra munitie voor de boordkanonnen van Oekraïnes F-16's, zegt het ministerie van Defensie. Daarmee kunnen de gevechtsvliegtuigen Russische drones en kruisraketten neerhalen.

De F-16's die Oekraïne van Nederland en andere bondgenoten heeft gekregen zijn "erg effectief bij luchtverdedigingstaken", hoort Defensie uit Kyiv. Maar "de Oekraïners moeten niet alleen kunnen vliegen met de F-16, ze moeten er ook mee kunnen vechten." Oekraïne heeft naar eigen zeggen voortdurend tekort aan reserveonderdelen en munitie.

Premier Rob Jetten beloofde president Volodymyr Zelensky al dat Nederland gaat helpen met het onderhoud, de onderdelen en de munitie die het nodig heeft. Nederland heeft "al een aanzienlijke hoeveelheid F-16-munitie geleverd aan Oekraïne", maar momenteel wordt onder meer gekeken naar extra 20mm-munitie, laat Defensie weten.