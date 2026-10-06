Helmonder vast voor woningbrand Eindhoven waarbij gewonde viel

HORST (ANP) - Een aanhoudingseenheid van de politie heeft dinsdag een 26-jarige Helmonder aangehouden voor een brand in 2020 in Eindhoven waarbij een jongen zwaargewond raakte. De politie kon de verdachte in het Limburgse Horst aanhouden na nieuw ontvangen informatie.

De brand ontstond doordat een explosief bij de woning aan de Moreelselaan afging. Een jongen van toen 16, die binnen op de bank lag te slapen, liep zeer ernstige verwondingen op. Andere bewoners konden op tijd het huis verlaten.

De politie had snel twee verdachten in beeld. Na een paar maanden werd de eerste verdachte aangehouden. Die is in 2021 veroordeeld voor meervoudige poging tot moord. De toen 18-jarige man gaf toe dat hij de aanslag pleegde met vuurwerk en benzine. Hij had een conflict met het slachtoffer.

In de zaak was een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die naar de tweede verdachte leidde. Of een tipgever recht heeft op dat bedrag, wordt door het Openbaar Ministerie beoordeeld.