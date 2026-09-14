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Schiphol en KLM vinden advies Raad van State 'belangrijke stap'

Samenleving
door anp
maandag, 14 september 2026 om 14:17
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SCHIPHOL (ANP) - Schiphol en KLM zijn blij dat het kabinet met het advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan vaststellen. De luchthaven en de luchtvaartmaatschappij noemen het advies maandag over nieuwe regels die Schiphol op papier stiller moeten maken "een belangrijke stap" daarnaartoe.
Het kabinet wil de regels vanaf 1 november laten ingaan. In eerste instantie geldt een grens van 478.000 vluchten van en naar Schiphol. Later moet "gefaseerde terugkeer" naar 500.000 vluchten mogelijk worden. Als het volgens de berekeningen stiller wordt rond Schiphol, zou het maximumaantal vluchten deels automatisch omhooggaan. Maar dat moet dan wel echt zeker zijn, aldus de Raad van State.
Met dit advies komt goede rechtsbescherming voor omwonenden en de luchtvaartsector dichterbij, aldus Schiphol. "We blijven werken aan een goede balans met de omgeving. Zo stimuleren we het gebruik van stillere vliegtuigen."
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