Geen nader onderzoek OVV naar trambotsing Erasmusbrug Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat geen nader onderzoek doen naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Op woensdag 22 juli reed een tram daar tegen een stilstaande tram die stond te wachten omdat de brug open was. De raad heeft vertrouwen in het onderzoek dat het openbaarvervoerbedrijf, de RET, van Rotterdam laat doen.

Bij de botsing raakten vijftien mensen gewond, van wie één ernstig. De RET meldde eind juli dat het onderzoek nog wel enige tijd kon gaan duren.

Twee onderzoekers van de OVV hebben die dag wel een verkennend onderzoek uitgevoerd. Dat doet de raad vaker. In enkele gevallen volgt daar een nader onderzoek uit. Bij bepaalde voorvallen in de luchtvaart, scheepvaart, industrie en railsector is de Onderzoeksraad volgens de wet verplicht om onderzoek te doen. In andere gevallen beslist de raad zelf of zo'n nader onderzoek er komt.