Schoenenprotest Groningen is actie tegen geweld en honger in Gaza

GRONINGEN (ANP) - Duizenden kinderschoenen zijn zondag in een groot vierkant neergezet op de Grote Markt in Groningen. Met het 'schoenenprotest' herdenkt de stichting Plant een Olijfboom meer dan 16.000 Palestijnse kinderen die zijn omgekomen in Gaza, sinds Israël aanvallen is gaan uitvoeren na de Hamas-aanval van 7 oktober.

Tussen 12.00 uur en 17.00 uur lezen bekende en onbekende Nederlanders de namen voor van kinderen die het geweld in Gaza niet hebben overleefd of zijn overleden door honger en ziekte. Onder hen zijn dierenactiviste Lenie 't Hart en acteur Mads Wittermans.

Er zijn vooral paren schoenen neergezet, maar er staan ook enkele schoenen tussen. Daarmee wil de organisatie erop wijzen dat veel kinderen ledematen zijn kwijtgeraakt door Israëlische bombardementen op Gaza.

Het is de achtste keer dat Plant een Olijfboom een dergelijk schoenenprotest organiseert. Eerder gebeurde dat onder meer bij het kantoor van Booking.com in Amsterdam en voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. De eerste keer was in december vorig jaar.