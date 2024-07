Hoe ziek word je van FLiRT, de nieuwe corona-variant

Overal om je heen hoor je mensen die corona hebben, of denken dat je het hebben. De teststraten bestaan niet meer en huisartsen testen ook niet zomaar meer, maar uit cijfers van het RIVM blijkt dat corona serieus de kop op steekt.

De opkomst van de FLiRT-variant van COVID-19 heeft geleid tot nieuwe vragen over de ernst en impact van deze mutatie. Hoewel deze variant, afkomstig van de Omicron-stam, zich sneller lijkt te verspreiden, wijzen de huidige gegevens erop dat de ziekteverschijnselen over het algemeen niet ernstiger zijn dan bij eerdere varianten. Maar zeker kwetsbare mensen, met name ouderen, kunnen er behoorlijk ziek van worden. Dat wordt mede bewezen door een stijging van het aantal ziekenhuisopnames van mensen die besmet zijn.

De symptomen blijven grotendeels vergelijkbaar, maar de besmettelijkheid baart zorgen bij gezondheidsautoriteiten. Vaccinaties en eerder opgebouwde immuniteit bieden nog steeds bescherming, vooral tegen ernstige ziekte, maar waakzaamheid en preventieve maatregelen blijven belangrijk om de verspreiding te beperken.

Symptomen FLiRT-variant

De symptomen van de FLiRT-variant komen grotendeels overeen met die van eerdere COVID-19-varianten. Veelvoorkomende verschijnselen zijn:

Keelpijn

Hoesten

Vermoeidheid

Verstopte of loopneus

Hoofdpijn

Spierpijn

Koorts of koude rillingen

Verlies van smaak of geur

Kortademigheid

Maag-darmklachten zoals misselijkheid, braken of diarree

Hoewel de symptomen vergelijkbaar zijn, kan de ernst en duur ervan variëren per persoon, afhankelijk van factoren zoals vaccinatiestatus en eerder opgebouwde immuniteit.

Besmettelijkheid FLiRT-variant

De FLiRT-variant heeft zich snel verspreid en is nu de dominante stam in verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten waar het verantwoordelijk is voor ongeveer 28,5% van de gerapporteerde gevallen. Deze verhoogde besmettelijkheid wordt toegeschreven aan mutaties in het spike-eiwit van het virus, waardoor het effectiever kan zijn in het omzeilen van de immuunrespons. Ondanks de snelle verspreiding, lijkt de ernst van de ziekte niet toe te nemen. Experts waarschuwen wel voor een mogelijke 'zomergolf' van stijgende COVID-gevallen, vooral tijdens het festivalseizoen en vakantiereizen.

Hoewel de FLiRT-variant beter in staat is om de immuunrespons te omzeilen, bieden vaccins nog steeds belangrijke bescherming, vooral tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname. De effectiviteit tegen infectie kan echter lager zijn in vergelijking met eerdere varianten.

Experts raden aan om up-to-date te blijven met COVID-19-vaccinaties en boosters om de bescherming te maximaliseren. Voor mensen die langer dan zes maanden geleden zijn gevaccineerd of geïnfecteerd, kan de bescherming minder robuust zijn, waardoor ze vatbaarder zijn voor een nieuwe infectie met typische COVID-symptomen.