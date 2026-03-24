Nederlandse economie kan volgens ABN AMRO 'tegen een stootje'

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse economie zal door de Iranoorlog minder hard groeien, maar "kan tegen een stootje". Dat schrijven economen van ABN AMRO in een nieuw rapport, waarin ze ook waarschuwen voor hogere inflatie.

De economen ramen de economische groei voor dit jaar op 1,5 procent, terwijl ze eerder van 1,6 procent uitgingen. In 2027 verwachten ze een stijging van het bruto binnenlands product van 1,2 procent, waar dat voor het uitbreken van de oorlog 1,4 procent was.

Dat ze minder optimistisch zijn, komt doordat Nederlanders minder te besteden hebben als de prijzen harder gaan stijgen. Dat drukt de consumptie. Voor het begin van de gevechten in Iran en de Golfregio was de verwachting van de ABN AMRO-economen juist dat consumenten met extra uitgaven de economische groei zouden stutten.

Hogere inflatie

De neerwaartse bijstelling door de economen blijft beperkt doordat Nederland er voor het begin van de energiecrisis goed voorstond, schrijven ze. Zo hebben huishoudens relatief veel spaargeld en is de arbeidsmarkt nog altijd krap. Ook hebben particulieren en bedrijven hun schulden de laatste jaren afgebouwd.

Economen van ABN AMRO rekenen ook op een hogere inflatie, van gemiddeld 2,9 procent dit jaar. Dat is aanzienlijk hoger dan de eerder voorspelde 2,3 procent. Ze waarschuwen dat Nederland mogelijk een groter risico loopt op zogenoemde tweede-ronde-effecten. Daarbij werken gestegen energieprijzen door in hogere lonen en prijzen voor andere producten, wat kan leiden tot hardnekkig hoge inflatie.

In Nederland was de inflatie voor het uitbreken van de oorlog namelijk al hoger dan in omringende landen en de cao-lonen stegen nog aanzienlijk. "De economie zit eigenlijk nog in de laatste fase van het aanpassingsproces volgend op de vorige energieprijsschok en wordt met een nieuwe schok geconfronteerd", schrijft ABN AMRO, verwijzend naar de eerdere inflatiegolf in 2022 na de Russische inval in Oekraïne.