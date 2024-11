Scholen in Amsterdam-West bedreigd met schietpartij

AMSTERDAM (ANP) - De politie doet onderzoek naar bedreigingen die zijn geuit richting een aantal middelbare scholen in Amsterdam-West. Op Snapchat gaat een bericht rond dat de scholen doelwit zouden zijn van een schietpartij, zo bevestigt een politiewoordvoerder berichtgeving van AT5 daarover. Ook is er dinsdagavond een explosie geweest bij een school in Nieuw-West.

De politie zegt de dreiging serieus te nemen en "zichtbare en onzichtbare" maatregelen te hebben genomen. De scholen zijn woensdag wel gewoon open. Of de onlinedreiging iets te maken heeft met de onrust in de hoofdstad de afgelopen dagen, kon de politie niet zeggen. Dat wordt nog onderzocht.

De driehoek (burgemeester, politie en OM) houdt de situatie "nauwlettend in de gaten" en is woensdagochtend twee keer bijeen gekomen, zei burgemeester Femke Halsema woensdagmiddag in de gemeenteraad. Ze zei verder dat de dreiging "natuurlijk tot zorgen kan leiden bij ouders, kinderen en leraren", maar dat er nog "geen reden is om de scholen te sluiten". De gemeente heeft een bericht gestuurd naar alle scholen om hen te informeren. Ook zei ze dat het posten van bedreigingen strafbaar is en dat als er verdachten worden aangehouden, zij strafrechtelijk zullen worden vervolgd.

Dinsdagavond is er bij het Mundus College aan de Burgemeester Hogguerstraat in Nieuw-West een ontploffing geweest. Een politiewoordvoerder laat weten dat een raam aan de achterzijde van de school is vernield, maar dat er geen gewonden zijn gevallen. Er wordt nog gezocht naar verdachten.