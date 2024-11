Timmermans: moslims krijgen collectief de schuld van aanvallen

DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans, leider van GroenLinks-PvdA, hekelt dat moslims collectief verantwoordelijk worden gehouden voor de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters in Amsterdam vorige week. Hij verwijt dat onder meer PVV-leider Geert Wilders en BBB-leider Caroline van der Plas, die ervoor pleiten de Nederlandse nationaliteit af te nemen van daders met een dubbel paspoort.

Timmermans begrijpt de grote zorgen om de veiligheid van de Joodse gemeenschap. Dergelijke gevoelens in de islamitische gemeenschap moeten volgens hem ook aandacht krijgen. "Het zijn Nederlanders, en zij horen ook bij Nederland."

De leider van GroenLinks-PvdA vindt dat de politiek die indruk van collectieve schuld moet wegnemen. "Nu de samenleving lijkt te drijven op angst, woede en vertwijfeling, moet er politiek leiderschap worden getoond om de boel weer bij elkaar te brengen."

Timmermans kijkt daarbij ook expliciet naar premier Dick Schoof. Die zei op een persconferentie maandag dat Nederland een "integratieprobleem" heeft, nog voordat de feiten over de aanvallen bekend waren. "Het lijkt me niet dat dat de bedoeling was", zegt Timmermans over Schoofs uitspraken. "Hij krijgt vandaag de gelegenheid om dat recht te zetten."