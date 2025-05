Scholen in Oude Pekela blijven dicht door grote brand

OUDE PEKELA (ANP) - Een scholencomplex in Oude Pekela blijft dinsdag dicht door de grote brand die sinds maandagavond woedt bij een hennepverwerker in de Groningse plaats. Volgens de gemeente zijn er op het terrein van het complex asdeeltjes gevonden.

In scholencomplex De Groenling zijn basisscholen De 7-Sprong, Hendrik Wester en St. Willibrordus gehuisvest. De asdeeltjes die op het terrein zijn gevonden, moeten eerst worden onderzocht op de mogelijke aanwezigheid van asbest. Ook de Feiko Clockschool in Oude Pekela blijft uit voorzorg dicht. Een dierenwinkel in de buurt houdt de deuren dinsdag ook gesloten.

De veiligheidsregio verwacht dat het blussen van de brand nog de hele dag gaat duren. Verschillende woningen in de omgeving zijn ontruimd. De brand trok maandagavond veel bekijks van omwonenden.