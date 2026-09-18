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Scholier (13) valt in Rome docente aan en wil dat livestreamen

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 13:20
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ROME (ANP) - Een Italiaanse scholier heeft op een school in Rome een lerares aangevallen en geprobeerd dat te livestreamen. De 13-jarige jongen spoot pepperspray in het gezicht van het slachtoffer en stak vervolgens met een mes, schrijft persbureau ANSA.
De jongen probeerde volgens ANSA om beelden van de aanval live uit te zenden via berichtendienst Telegram. Dat gebeurde op een middelbare school in stadsdeel Centocelle.
Bronnen zeggen dat een andere scholier ingreep tijdens de aanval. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar, maar is wel in shock.
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