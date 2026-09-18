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Bespreking geassocieerd EU-lidmaatschap Canada start in oktober

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 13:17
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BRUSSEL (ANP) - Op een top van de EU en Canada eind oktober worden de eerste inhoudelijke politieke besprekingen gevoerd over het geassocieerde EU-lidmaatschap voor Canada. Dat zei een woordvoerder van de Europese Commissie vrijdag. Dan gaan de EU en Canada "de kaders verkennen om onze relatie te versterken en concreet invulling te geven aan dit grote, gedurfde en mooie idee", voegde de woordvoerder daaraan toe.
Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigde woensdag in haar jaarlijkse toespraak aan dat ze Canada het "eerste geassocieerde lidmaatschap van de Europese Unie" wil bieden. Dat kwam als een grote verrassing en er werden geen details over bekendgemaakt.
De top in Canada wordt "het eerste belangrijke moment waarop we dieper kunnen ingaan op de verdere uitwerking van dit initiatief", zei de woordvoerder.
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