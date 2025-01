Scholieren in Amsterdam-Zuid afgeperst via Snapchat

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft de afgelopen weken "zeer veel meldingen" gekregen van scholieren uit Amsterdam-Zuid die worden afgeperst via Snapchat. Ook uit Amsterdam-Oost en West komen signalen.

De jongeren kregen via Snapchat een bericht dat ze een boete moesten betalen, omdat ze een onbekende tot last zouden zijn geweest. Het gaat vaak om bedragen van "enkele honderden euro's", aldus de politie.

Vervolgens wordt gedreigd het slachtoffer of zijn naaste omgeving iets aan te doen, als het gevraagde bedrag niet wordt betaald. "Daarnaast zien we ook dat jongeren te horen krijgen dat ze 'korting krijgen' op hun boete als ze de namen van andere jongeren aanleveren, die dan weer afgeperst kunnen worden", zegt de politie.

De politie onderzoekt de zaak en wil meer slachtoffers spreken. Ook geeft de politie tips om met een afpersing via Snapchat om te gaan. "Geen screenshot maken, want dat ziet de verdachte", en: "Maak met een tweede toestel een foto van het gesprek. Wacht niet te lang, anders is het gesprek alweer weg." Ook adviseert de politie om niets te betalen, nooit af te spreken met de verdachte, en de afperser te blokkeren na het maken van foto's van de chats en het profiel.