Monfils geeft in vierde ronde Australian Open op met blessure

MELBOURNE (ANP) - Gaël Monfils heeft in de vierde ronde van de Australian Open moeten opgeven met een blessure. De 38-jarige Franse tennisser deed dat tegen de Amerikaan Ben Shelton.

Monfils en Shelton gaven elkaar weinig toe. De eerste drie sets werden allemaal beslist via een tiebreak. Shelton won de eerste, Monfils de tweede en Shelton de derde. In de vierde set leidde de 22-jarige Shelton met 1-0, toen Monfils in de hitte niet meer verder kon.

In de derde ronde zorgde Monfils voor een verrassing door de als vierde geplaatste Taylor Fritz uit de Verenigde Staten uit te schakelen.

Het is voor Shelton, na 2023, de tweede keer dat hij op de Australian Open in de kwartfinales staat. De Italiaan Lorenzo Sonego is zijn tegenstander.