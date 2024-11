Scholz gaat om politieke crisis niet naar klimaattop COP29

BERLIJN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Duitse bondskanselier Olaf Scholz gaat niet naar de VN-klimaattop COP29. Hij wil in Duitsland blijven, waar zijn regering in een politieke crisis verkeert. Er is een breuk ontstaan in zijn regeringscoalitie.

De grote klimaattop begint maandag in Azerbeidzjan. Het was de bedoeling dat Scholz er maandag en dinsdag bij zou zijn, maar dat gaat dus niet door. Hij zal niet de enige leider zijn die ontbreekt. Ursula von der Leyen slaat de bijeenkomst bijvoorbeeld over omdat ze bezig is met de voorbereidingen voor haar tweede Europese Commissie, waar momenteel hoorzittingen voor gehouden worden.

Het ziet ernaar uit dat ook de Franse president Emmanuel Macron, de Amerikaanse president Joe Biden, de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva en IMF-voorzitter Kristalina Georgieva verstek laten gaan. De Britse premier Keir Starmer, voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman en de Spaanse premier Pedro Sánchez worden wel verwacht.

Namens Nederland gaan premier Dick Schoof, minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) en staatssecretarissen Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) en Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport).