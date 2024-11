Kabinet trekt meer geld uit voor mediameldpunt Mores

DEN HAAG (ANP) - Het meldpunt voor ongewenst gedrag in de media Mores krijgt een hoger budget, meldt minister Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) in een Kamerbrief. Per 2025 verhoogt hij de subsidie van 500.000 naar 650.000 euro per jaar. Dit geld is volgens de bewindsman nodig om Mores verder te professionaliseren, zoals regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer heeft geadviseerd.

Het meldpunt voor ongewenst gedrag in de podiumkunsten-, film- en televisiesector heeft het de afgelopen jaren druk gekregen. Berichten over misstanden bij onder meer The Voice of Holland, De Wereld Draait Door en NOS Sport hebben de aandacht voor het onderwerp vergroot en mede daarom krijgt Mores veel meer meldingen.

Het aantal meldingen steeg van 57 in 2021 naar 365 in 2022. In dat laatste jaar werden de onthullingen over The Voice en DWDD gedaan. In 2023 werden 200 meldingen gedaan, wat een daling is vergeleken met een jaar eerder, maar meer dan in voorgaande jaren.

De professionaliteit van de organisatie stond ter discussie na de onthullingen over wangedrag bij de redactie van NOS Sport. Werknemers gaven aan dat zij geen meldingen durfden te doen bij Mores. De toenmalige voorzitter Janke Dekker is namelijk de echtgenote van Tom Egbers, terwijl juist zijn naam door de Volkskrant werd genoemd in een publicatie over wangedrag bij de redactie. Naar aanleiding van de onthullingen stapte het bestuur van Mores op.