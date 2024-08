Schoof aan president Herzog: we staan voor veiligheid van Israël

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof heeft maandag een steunbetuiging gestuurd aan de Israëlische president Isaac Herzog. Daarin heeft de premier laten weten te staan voor de veiligheid van de staat Israël "nu de dreiging van een aanval van Iran en aanverwante groeperingen reëel is".

Op X zegt Schoof verder dat Nederland zich blijft inzetten "voor de-escalatie en een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza". Ook zegt de premier zich in te spannen voor "het lot van de gegijzelden, veel meer humanitaire hulp, en voor perspectief op een duurzame oplossing voor vrede en veiligheid in deze regio."

Schoof sprak eerder op de dag met ministers Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken), David van Weel (Justitie) en Ruben Brekelmans (Defensie) over de spanningen tussen Israël en Libanon en Iran. Door de spanningen is maandag het reisadvies voor Israël aangescherpt.