Basketbalcoach Roije werd helemaal gek en roemt 'slang' De Jong

PARIJS (ANP) - Bondscoach Aron Roijé was uitzinnig van vreugde na de gouden medaille van de 3x3-basketballers. Worthy de Jong nam Oranje bij de hand en wierp de Nederlandse ploeg in de verlenging naar de olympische titel.

"Ik werd helemaal gek en sprong over het hek heen. Dit was niet normaal. Het was zo'n spannende wedstrijd, het had zo moeten zijn. We zijn op miraculeuze wijze ontsnapt", zei Roijé kort na de finale.

De Jong had met een lay-up vlak voor het verstrijken van de tijd een verlenging afgedwongen. "Hij is een heel bijzondere speler en heel weinig jongens die kunnen wat hij kan", aldus de dolblije coach. "Hij kan zich als een slang door de verdediging werken. Hij is een enorme atleet en een persoonlijkheid. Worthy heeft ons de afgelopen jaren naar een hoger niveau gebracht."

Frankrijk werd in de finale met 18-17 verslagen.