'QAnon-sjamaan' krijgt gehoornde bontmuts en speer terug

WASHINGTON (ANP) - De zelfverklaarde QAnon-sjamaan krijgt zijn gehoornde bontmuts en zijn speer terug. Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat de overheid die niet meer nodig heeft als bewijs in het onderzoek naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, waar de 'sjamaan' een van de gezichten van werd.

Jacob Chansley, zoals de man heet, was een van de eerste honderd aanhangers van Donald Trump die die dag het Amerikaanse parlementsgebouw binnendrongen. Hij liep in blote bast, met geschminkt gezicht en met de opvallende muts door de gangen van het Capitool en stond op veel foto's en video's die online werden verspreid. Chansley was ook daarvoor al iemand die vaak op demonstraties in dezelfde outfit verscheen en verspreidde veel complottheorieën van de QAnon-beweging.

Met de bestorming wilden de demonstranten verhinderen dat de verkiezingswinst van Joe Biden bekrachtigd werd. Chansley bekende later voor de rechter schuldig te zijn aan het belemmeren van een officiële procedure en kreeg 41 maanden cel. Hij kwam afgelopen mei vervroegd vrij.