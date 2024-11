DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof is blij met het staakt-het-vuren tussen Israël en Hezbollah. Hij noemt het op X "belangrijk dat alle partijen zich hier nu aan committeren zodat de situatie de-escaleert en burgers aan beide zijden van de grens weer veilig naar huis kunnen".

Er is ook een staakt-het-vuren nodig in Gaza, benadrukt de minister-president. "Voor de vrijlating van alle gegijzelden, meer toegang van humanitaire hulp en de-escalatie van het geweld in de regio."