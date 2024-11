Ex-president Bolsonaro nam actief deel aan coupplannen Brazilië

BRASÍLIA (ANP/RTR) - Er is bewijs dat de voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro actief deelnam aan een coup om de gekozen president Luiz Inácio Lula da Silva ten val te brengen. Dat staat in een politierapport dat dinsdag openbaar is gemaakt.

Een van de bewijzen is een vergadering die Bolsonaro belegde met de commandanten van de strijdkrachten in december 2022, twee maanden na de verkiezingen die hij verloor van Lula. Bolsonaro legde de commandanten een plan voor een staatsgreep voor en vroeg hun of ze meededen. De commandanten van de luchtmacht en de landmacht weigerden, de commandant van de marine, Almir Garnier, gaf zijn steun.

Garnier en Bolsonaro maken deel uit van een groep van 37 mensen die vorige week in het nu openbaar gemaakte politierapport zijn aangeklaagd voor het beramen van een staatsgreep. Een van de plannen was om Lula, vice-president Geraldo Alckmin en rechter Alexandre de Moraes om het leven te brengen. Ook daar was Bolsonaro op basis van telefoongesprekken en vergaderingen in zijn residentie van op de hoogte.

Het rapport werd openbaar gemaakt nadat het hooggerechtshof het had gestuurd aan de hoogste openbare aanklager. Die moet de komende maanden besluiten of hij tot vervolging overgaat.