Reuters: Chinese tak Nexperia hervat binnenlandse chipdistributie

door anp
donderdag, 23 oktober 2025 om 9:39
BEIJING (ANP) - De Chinese dochteronderneming van de Nederlandse chipmaker Nexperia is weer begonnen met het leveren van halfgeleiders aan lokale distributeurs, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Eerder had de onderneming alle zendingen stopgezet toen Beijing de export verbood na een eigendomsgeschil.
Als onderdeel van de herstart, die beperkt is tot binnenlandse handel, moeten alle verkopen aan distributeurs voortaan in Chinese yuan worden afgerekend, zeiden de bronnen. Eerder vonden transacties alleen in buitenlandse valuta zoals de Amerikaanse dollar plaats.
Demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken blokkeerde vorige week het weglekken van technologische kennis en intellectueel eigendom van Nexperia's Europese vestiging in Nijmegen naar China. Daarop zette China de export van producten uit de fabriek naar Europa stop. Wereldwijd worden veel autofabrikanten getroffen door het conflict.
