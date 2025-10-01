Schoof: kunnen bijdrage leveren aan 'dronemuur', mits onder NAVO

KOPENHAGEN (ANP) - Nederland zou best een bijdrage kunnen leveren aan een 'dronemuur' in het oosten van Europa, zolang deze onder de NAVO valt, zei demissionair premier Dick Schoof bij aanvang van overleg van de EU-leiders in Kopenhagen. "Laat één ding volstrekt helder zijn: de militaire veiligheid is een NAVO-aangelegenheid en niet van de Europese Unie", zei Schoof.

De recente schendingen van het luchtruim geven volgens Schoof aan dat Rusland "echt agressief is". "Ik denk dat het noodzakelijk is om aan de oostkant echt te zorgen dat we effectiever kunnen optreden tegen schendingen van het luchtruim. Ook ten aanzien van drones. En ik denk dat de Europese Unie daar een rol in kan spelen qua financiering."

Wat Schoof betreft is een dronemuur geen opmaat naar een Europees leger. Wel is het "absoluut noodzakelijk dat de NAVO, en dus ook de EU, de defensie-industrie versterken, dat we de aankoopprocedures versnellen en dat we de juiste spullen kopen en de juiste mensen op de juiste plekken hebben".