Schoof betuigt premier Australië steun na schietpartij

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof heeft de Australische ambtgenoot Anthony Albanese zijn steun betuigd na de schietpartij in Sydney. Dat gebeurde bij het populaire strand Bondi Beach. Daar vond ook een Chanoeka-viering plaats. Er vielen zeker tien doden en elf gewonden. Schoof spreekt van een "zwarte dag voor Australië".

Schoof spreekt op X van "schokkende en verontrustende berichten uit Australië over veel doden en gewonden na een vreselijke aanslag in Sydney. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden van deze laffe daad." Er waren zeker twee daders, van wie er een is doodgeschoten.