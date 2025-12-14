ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof betuigt premier Australië steun na schietpartij

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 11:53
anp141225065 1
DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof heeft de Australische ambtgenoot Anthony Albanese zijn steun betuigd na de schietpartij in Sydney. Dat gebeurde bij het populaire strand Bondi Beach. Daar vond ook een Chanoeka-viering plaats. Er vielen zeker tien doden en elf gewonden. Schoof spreekt van een "zwarte dag voor Australië".
Schoof spreekt op X van "schokkende en verontrustende berichten uit Australië over veel doden en gewonden na een vreselijke aanslag in Sydney. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden van deze laffe daad." Er waren zeker twee daders, van wie er een is doodgeschoten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538065439

Waarom de energieprijzen eindelijk dalen

ANP-543960345

Op je 40ste met pensioen: zo doen deze extreme spaarders het (en dit moet je er allemaal voor laten)

Scherm­afbeelding 2025-12-13 om 17.06.52

De VVD is blut, maar de leden willen niet betalen

hero divorcecorp 2014 1

8 horrorverhalen over scheiden

91415304_l

Je lijkt zwak door je troep en chaos, maar je bent juist sterk

190573796_m

Mazelen‑uitbraak in de VS: hoe vaccinwantrouwen de perfecte storm creëert

Loading