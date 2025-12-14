ECONOMIE
Zelensky: veiligheidsgaranties in plaats van NAVO is compromis

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 12:10
anp141225067 1
KYIV/BERLIJN (ANP/RTR/DPA) - Bindende Amerikaanse en Europese veiligheidsgaranties in plaats van toetreding tot de NAVO is een compromis van Oekraïense kant. Dat zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voorafgaand aan overleg in Berlijn met de Verenigde Staten en Europese bondgenoten over het Amerikaanse plan dat een einde moet maken aan de Russische oorlog tegen Oekraïne.
Zelensky erkende dat er compromissen nodig zijn voor vrede met Rusland. Moskou eist dat Oekraïne nooit mag toetreden tot het westerse militaire bondgenootschap. Veiligheidsgaranties van de VS, Europa en andere partners in plaats van een NAVO-lidmaatschap is een compromis van Oekraïense zijde, aldus de president.
Inmiddels is de Amerikaanse delegatie in de Duitse hoofdstad aangekomen, met onder anderen speciaal gezant Steve Witkoff en de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, Jared Kushner. Oekraïne en Europese partners hebben kritiek op het VS-vredesplan, dat te gunstig voor agressor Rusland zou zijn.
