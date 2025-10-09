ECONOMIE
Schoof betuigt steun aan De Wever na arrestaties om aanslagplan

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 22:48
DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof heeft zijn steun overgebracht aan zijn Belgische ambtgenoot Bart De Wever. Belgische media meldden dat de politie drie mannen heeft opgepakt die plannen hadden voor aanslagen op politici, onder wie De Wever. "Verontrustende berichten over een verijdelde aanslag", concludeert Schoof in een bericht op X.
Het onderzoek is nu aan het Belgische parket, benadrukt Schoof. "Nederland staat klaar om te ondersteunen waar nodig."
Ook D66-leider Rob Jetten heeft bezorgd gereageerd. "Dit had heel anders kunnen lopen als de politie niet tijdig had ingegrepen. Jihadistisch extremisme lijkt hier de drijfveer en blijft een serieus gevaar in Europa."
