Schoof: blijven strijden tegen antisemitisme en haat

Samenleving
door anp
zondag, 14 december 2025 om 14:51
anp141225092 1
DEN HAAG (ANP) - "We staan naast de wereldwijde Joodse gemeenschap en blijven strijden tegen antisemitisme en haat", laat demissionair premier Dick Schoof op X weten in een nieuwe reactie op de aanslag op een chanoekaviering op het strand in de Australische stad Sydney. Bij de schietpartij vielen zondag twaalf doden, onder wie een van de daders. Een tweede dader raakte zwaargewond.
"Een feestelijke, vrolijke avond is veranderd in een gewelddadige nachtmerrie", aldus Schoof. De Australische autoriteiten spreken van een terroristische aanslag op de Joodse gemeenschap. De schietpartij vond plaats op het populaire Bondi Beach.
