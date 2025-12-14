ECONOMIE
Opnieuw wereldbekerzege Brand in veldrit van Namen

Sport
door anp
zondag, 14 december 2025 om 14:48
anp141225090 1
NAMEN (ANP) - Lucinda Brand heeft in het Belgische Namen de vierde veldrit om de wereldbeker gewonnen. De Dordtse van Baloise Glowi Lions ging er al in de eerste ronde vandoor en werd door haar concurrentes niet meer teruggezien. Haar landgenote Aniek van Alphen finishte als tweede. De Française Amandine Fouquenet werd derde.
Voor Brand was het haar 53e podiumplaats op rij en haar derde zege in de wereldbeker dit seizoen. De cross van Flamanville had ze overgeslagen. Daar won Van Alphen, die in Namen ook als leidster in de wereldbeker was gestart.
Puck Pieterse kwam voor het eerst dit seizoen in actie. De Amersfoortse van Fenix-Deceuninck passeerde 1.20 minuten na Brand als vierde de finish.
ANP-538065439

91415304_l

ANP-483506418

Scherm­afbeelding 2025-12-13 om 17.06.52

hero divorcecorp 2014 1

190573796_m

