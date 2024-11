Schoof en EU steunen pleidooi voor meer geld op klimaattop

BAKOE (ANP) - Nederland en de EU hebben op de klimaattop in Bakoe hun handtekening gezet onder een verklaring waarin onder meer staat dat "biljoenen dollars nodig zijn" in de strijd tegen klimaatverandering. Onder meer premier Dick Schoof, Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, de Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz hebben deze verklaring ondertekend, al zijn zij niet persoonlijk aanwezig in Bakoe.

Op de klimaattop wordt onderhandeld over het zogeheten klimaatfinancieringsdoel. Daarbij gaat het om geld bedoeld voor arme landen om te verduurzamen (mitigatie) en om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen (adaptatie). Ontwikkelingslanden willen dat het huidige bedrag van 100 miljard dollar wordt opgehoogd naar zeker 1 biljoen dollar (duizend miljard). De 23 rijke landen die dit moeten betalen, hebben nog geen bedrag genoemd. Onder meer de EU wil graag dat ook andere landen mee gaan betalen aan dit doel, omdat andere landen die nu als ontwikkelingsland te boek staan, ook veel rijker zijn geworden.

"Rijke landen hebben een morele verplichting om financiering te regelen", aldus premier Gaston Browne van Antigua en Barbuda, ook een van de mede-ondertekenaars. Hij benadrukt dat het Westerse landen zijn die historisch voor de meeste uitstoot hebben gezorgd en daar ook het meeste aan hebben verdiend. En ook zij zullen economische gevolgen van een verder opwarmende aarde voelen, aldus Browne. "Dit geld moet gezien worden als een investering, niet als een uitgave."

De Duitse klimaatgezant Jennifer Morgan onderschrijft dat. "Het nemen van klimaatmaatregelen gaat ook hand in hand met onze eigen Europese economische welvaart en concurrentiepositie", aldus Morgan.