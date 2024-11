Thuisbezorgd gaat seksspeeltjes bezorgen in Groningen en Den Haag

Klanten van Thuisbezorgd in Groningen en Den Haag kunnen voortaan niet enkel voor een pizza, broodje of snack terecht bij de maaltijdbezorger. Ook voor condooms, glijmiddel en seksspeeltjes kunnen zij vanaf woensdag een bestelling plaatsen. Daarvoor is Thuisbezorgd een samenwerking aangegaan met EasyToys. Klanten moeten wel 18 jaar of ouder zijn om de producten te laten bezorgen.

De bestelling wordt volgens Thuisbezorgd "discreet verpakt". Mocht de bezorger voor een dichte deur staan, dan gaan de bestelde producten retour naar de winkel. Vooralsnog zijn bestellingen alleen mogelijk in Groningen en Den Haag. In deze steden heeft EasyToys namelijk sinds kort fysieke winkels. Beide bedrijven sluiten een uitbreiding van de dienstverlening in de toekomst niet uit, als het aantal vestigingen van EasyToys groeit.

"Onze producten zijn nu net zo toegankelijk als een pizza of pokébowl", zegt Dave van den Bos, het hoofd van EasyToys in de Benelux. "Binnen een uur kunnen klanten in Den Haag en Groningen een groot deel van ons assortiment al in huis hebben." Salesdirecteur Bart Koot van Thuisbezorgd is blij met het nieuwe aanbod. "Naast bijvoorbeeld seksspeeltjes als cadeau voor jezelf of iemand anders, is het natuurlijk ook heel handig en veilig om last minute condooms te laten bezorgen."

Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd, kondigde in september al een samenwerking aan met seksspeeltjesfabrikant Lovehoney. Daardoor was het al mogelijk voor mensen in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Duitsland en Oostenrijk om seksartikelen te bestellen.