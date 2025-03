Schoof: Faber heeft met spreidingswet niet juiste proces gevolgd

De spreidingswet is nog niet in de ministerraad op de agenda gezet omdat minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie, PVV) niet het "ordentelijke proces" had gevolgd, zei premier Dick Schoof vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Het heeft niet te maken met de inhoud van het voorstel, zei hij.

Voor aanvang van de ministerraad klaagde Faber over het feit dat haar voorstel nog niet is geagendeerd. "Ik heb weken geleden mijn stukken aangeleverd en het is nog steeds niet geagendeerd", zei ze. "Ik begrijp er helemaal niets van." Later twitterde PVV-leider Geert Wilders dat zijn partij alleen maar wordt "tegengewerkt" op asielgebied.

De partijloze Schoof sprak dat tegen. "Ik heb niemand tegengewerkt." Hij verwacht dat de spreidingswet "heel spoedig" op de agenda van de wekelijkse vergadering van het kabinet komt. Hij zei met minister Faber te hebben gesproken over haar klacht, maar wilde verder niets over het onderhoud kwijt.