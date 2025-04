Schoof: Faber zal zich maximaal moeten inzetten voor asielwetten

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber zal zich volgens premier Dick Schoof "maximaal moeten inzetten" om de twee wetten die asielzoekers moeten weren door de Tweede en Eerste Kamer te loodsen. Ze zal "met alle energie" meerderheden moeten zoeken, heeft de premier gezegd na de ministerraad.

Een groot deel van de oppositie steunde woensdag een motie van wantrouwen tegen Faber. Sommige van die partijen, zoals het CDA of de ChristenUnie, heeft de PVV-minister mogelijk in de Eerste Kamer nodig om haar wetten aan een meerderheid te helpen. "Er is een politieke werkelijkheid die vereist dat we zorgen dat we een goede verstandhouding hebben in de Eerste Kamer", zei Schoof.

Eerder op vrijdag liet Faber nog niet blijken dat ze toenadering tot de oppositie zoekt. "Weet u, ik ben nog steeds positief, want de wetsvoorstellen die er liggen zijn goed, en die wetsvoorstellen zijn goed voor Nederland."