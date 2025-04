Deze vrouw heeft de langste tong ter wereld: "Mensen reageren geschokt"

Een lange tong, je kunt maar ergens beroemd mee zijn. Chanel Tapper staat al jaren in het Guinness Book of Records als vrouw met de langste tong ter wereld.

De Californische kan van alles met haar tong van 9,75 centimeter. Zo gebruikt ze hem om Jenga-blokjes te verwijderen. Maar ze kan er ook plastic bekertjes mee omdraaien, het puntje van haar neus en haar kin aanraken en een lepel optillen.

Maar er gaat niets boven haar tong aan mensen laten zien en kijken hoe ze gillend van schrik beseffen dat hij langer is dan een middelgrote gloeilamp of een creditcard.

“Eerlijk gezegd is een schreeuw de beste reactie die ik kan krijgen als iemand mijn tong ziet”, zei Tapper (34) onlangs in een interview op de website van Guinness World Records. “Mensen schreeuwen of gillen soms van schrik of afschuw. Dat vind ik wel grappig.”

Ze vertelde ooit dat ze 11 jaar oud was toen ze mensen in haar omgeving begon te plagen door haar tong uit te steken. Een paar jaar later ging ze viral op YouTube door simpelweg haar tong uit te steken in een video.

Guinness World Records nodigde haar uiteindelijk uit voor een evenement in Los Angeles in 2010 om haar tong te meten en te kijken of ze een plekje verdiende in de database van de organisatie. Ze versloeg op het nippertje twee andere concurrenten en verbrak het record voor vrouwen met ongeveer 1,9 cm en voor mannen met ongeveer 1,2 cm. “Ik hou van leuke, domme dingen zoals dit”, aldus Tapper.

Bron: The Guardian