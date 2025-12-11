Schoof: geen beslissing over Oekraïne zonder de Oekraïners

DEN HAAG (ANP) - Oekraïne staat onder zware druk van de Verenigde Staten om tot een deal te komen met Rusland. De Amerikanen spraken daarover al met de Russen. Het is cruciaal dat er geen besluiten achter de rug om van Oekraïne worden genomen, laat demissionair premier Dick Schoof donderdag weten na een video-overleg met de Coalition of the Willing en president Volodymyr Zelensky van Oekraïne.

"Voor een duurzame vrede geldt: geen beslissingen over Oekraïne zonder de Oekraïners. En het is cruciaal dat de NAVO en Europa nauw betrokken zijn en besluiten over zaken die ons aangaan, zoals veiligheidsgaranties, sancties en bevroren tegoeden", aldus Schoof. Ook moet de intensieve samenwerking van Europa met de VS volgens hem worden voortgezet.

Zelensky heeft zijn eigen vredesplan voorgelegd aan de Amerikaanse regering. Hij verschilt nog van mening met de Amerikanen over het Oekraïense grondgebied dat bij een akkoord in handen zou komen van de Russen.