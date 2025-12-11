ECONOMIE
IOC wil Rusland bij junioren terug met vlag en volkslied

Sport
door anp
donderdag, 11 december 2025 om 19:58
anp111225191 1
BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) wil dat jeugdatleten en jeugdteams uit Rusland en Belarus weer zonder beperkingen onder eigen vlag en volkslied mogen deelnemen aan internationale wedstrijden. De aanbeveling is een volgende stap in de herintegratie van beide landen, die sinds de inval van Rusland in Oekraïne worden geweerd in de internationale sportwereld.
"Atleten hebben een fundamenteel recht om in de wereld sport uit te mogen oefenen, vrij van politieke inmenging of druk van overheidsorganisaties", liet het IOC weten. Het IOC steunt daarom de aanbeveling van het uitvoerend bestuur om jeugdatleten uit deze landen weer te laten deelnemen aan individuele wedstrijden en teamsporten.
Het IOC wil dat standaardregels over vlag en volkslied weer gelden bij de Jeugd Olympische Spelen die in 2026 plaatsvinden in Dakar. Die beslissing hangt ook nog af van de huidige schorsing van het Russische olympisch comité.
