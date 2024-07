Schoof had aanval van Wilders tijdens debat niet verwacht

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof had niet verwacht dat Geert Wilders (PVV), leider van de grootste coalitiepartij, juist hem op de korrel zou nemen tijdens het debat donderdag over de regeringsverklaring. Dat zei Schoof op zijn eerste wekelijkse persconferentie. Hij wilde niet verder uitleggen waarom hij de aanval van Wilders niet zag aankomen.

Wilders spoorde Schoof aan zich harder uit te spreken tegen aantijgingen van racisme aan het adres van PVV-ministers Marjolein Faber (Asiel) en Reinette Klever (Buitenlandse Handel). Schoof deed dat in de ogen van Wilders niet scherp genoeg: de PVV-leider vond Schoofs reactie "slappe hap". In reactie daarop had Schoof gezegd dat hij zijn eigen woorden kiest.

Later in het debat maakte Wilders ook ruzie met VVD-leider Dilan Yeşilgöz. Zij verweet hem het brein te zijn achter Fleur Agema's tweet over hoofddoeken die het debat deed ontploffen. Wilders vond dat een "valse, vuile beschuldiging".

Al met al vond Schoof het debat "intensief" en ook "pittiger dan verwacht", zegt hij vrijdagmiddag. "Ik had niet gedacht dat de eerste kilometer van deze marathon al zo zwaar zou zijn." Van Schoof is bekend dat hij in zijn vrije tijd marathons rent.