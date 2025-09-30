Voortgang naar schoner en duurzamer Nederland stokt, ziet PBL

DEN HAAG (ANP) - De voortgang richting een schoner en duurzamer Nederland stokt. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een tweejaarlijks rapport over dit onderwerp. Op de korte termijn zijn "duidelijke en gecoördineerde politieke keuzes" nodig.

Aan de ene kant zijn volgens het PBL al grote stappen gezet. Minder vervuilende stoffen komen in het water, de bodem en de lucht terecht. De uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van nieuwe grondstoffen is gedaald, terwijl de economie juist groeide.

Aan de andere kant is het grootste deel van de verbeteringen in de omgeving al van voor 2010. Verdere verbetering is er hooguit "mondjesmaat". Dat terwijl er nog veel moet gebeuren, schrijft het PBL: "Tussen 2030 en 2050 is een even grote emissiereductie van broeikasgassen nodig als tussen 1990 en 2030, maar dan in de helft van de tijd." De neerslag van stikstof nam de afgelopen jaren nauwelijks af.

"Deze vraagstukken laten zich niet eenvoudig oplossen met technische maatregelen", aldus het PBL. "Om de leefomgevingskwaliteit in de toekomst verder te verbeteren, zijn meer fundamentele veranderingen nodig, zoals de aanpassing van productie en consumptie." Ook verandering in andere landen is daarvoor nodig.

De politiek is volgens het planbureau juist terughoudend bij het maken van ingrijpende keuzes. Andere onderwerpen krijgen meer aandacht, verschillende belangen botsen en opeenvolgende kabinetten draaien elkaars beleid terug.