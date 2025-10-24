ECONOMIE
Schoof hoopt dat ook andere landen Oekraïne meer steunen

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 20:00
anp241025177 1
LONDEN (ANP) - Andere landen moeten de komende tijd veel meer steun gaan leveren aan Oekraïne om het land de winter door te helpen. Dat zei demissionair premier Dick Schoof na afloop van een overleg van de zogenoemde Coalition of the Willing in Londen. Bij dat overleg van bereidwillige landen, georganiseerd door de Britse premier Keir Starmer, sloten ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en NAVO-chef Mark Rutte aan.
De meeste andere leiders belden in voor de vergadering. Naast Starmer, Zelensky en Rutte waren alleen Schoof en de Deense premier Mette Frederiksen er fysiek bij. Dat heeft er volgens Schoof mee te maken "dat wij twee relatief kleine, maar wel twee landen zijn die veel support geven aan Oekraïne, en ook erg vocaal zijn en ons enorm daarvoor inzetten".
"Er moet echt elke maand heel veel geld heen voor die wapens. En dat kunnen Nederland en Denemarken niet alleen - dan zeg ik het even heel flauw", aldus Schoof.
