Trump-opponent James zegt niet schuldig te zijn aan fraude

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 19:43
anp241025174 1
NORFOLK (ANP/BLOOMBERG) - De New Yorkse procureur Letitia James heeft in de rechtbank gezegd onschuldig te zijn aan de fraudedelicten waarvoor ze wordt aangeklaagd. James, die te boek staat als fel opponent van president Donald Trump, zou vijf jaar geleden documenten hebben vervalst om een hypotheek te krijgen op een woning in Norfolk, in de staat Virginia. Volgens de aanklager in de zaak zou James de woning hebben gekocht als investeringsobject om te verhuren aan familie, en niet als tweede woning.
James won een spraakmakende civiele zaak tegen Trump in 2024, toen ze hem en zijn zoons en zakenpartners voor de rechter daagde voor het opwaarderen van het bedrijfsvastgoed van The Trump Organization, het bedrijf van de familie Trump.
James werd op aanwijzing van een door Trump aangestelde aanklager 10 oktober vervolgd, nadat in mei al een onderzoek naar haar was ingesteld voor de vermeende fraude.
De rechter in de fraudezaak heeft de komende zittingsdag vastgesteld op 26 januari 2026.
