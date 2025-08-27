Schoof: ik heb me permanent ingezet voor eenheid in kabinet

DEN HAAG (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof vindt dat hij zich permanent heeft ingezet voor eenheid in het kabinet. "Dat was niet altijd even gemakkelijk," geeft de partijloze minister-president toe.

Zowel Laurens Dassen van Volt als Nicolien van Vroonhoven van NSC vinden dat Schoof daarin niet heel succesvol is geweest. Dassen vraagt in het debat om "meer reflectie van de minister-president, waaruit blijkt wat hij anders gaat doen waardoor hij denkt dat het nu wel gaat werken".

Schoof heeft als adagium "Think the unthinkable", vertelt hij. "Maar deze situatie oversteeg dat adagium." Hij doelt op de discussie in de ministerraad over maatregelen tegen Israël, wat voor buitenlandminister Caspar Veldkamp reden was om op te stappen.

Van Vroonhoven vroeg Schoof naar de overleggen in het kabinet. "Bent u het met mij eens dat de vicepremier bij u is geweest en u gewaarschuwd heeft?" Ze lijkt hiermee te doelen op een gesprek waarin toenmalig minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken, NSC) de premier zou hebben gewezen op een mogelijk aftreden van Veldkamp.