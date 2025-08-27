ECONOMIE
‘Zo verwijder je alle pesticiden’: Is fruit pas echt schoon na wassen met baking soda?

Voedsel & Koken
door Nina van der Linden
woensdag, 27 augustus 2025 om 15:37
ANP-507663307
Op sociale media gaat een hardnekkig verhaal rond: fruit zou pas echt schoon zijn als je het in een badje met baking soda laat weken; alleen dat zou álle pesticiden en bacteriën verwijderen. “Met baking soda verwijder je álle pesticiden en bacteriën”, zegt Tomas Breemen van het Instagramaccount @handigetips. Ook het Engelstalige @wholeyum beweert dat je zo “tot 96 procent van de pesticiden” weghaalt. Maar klopt dat wel?
Volgens deskundigen is dit onzin. “Vuil en stof verwijder je door groenten en fruit goed af te spoelen met stromend water,” zegt Maartje Boot van het Voedingscentrum tegen RTL Nieuws. “Het is niet nodig om azijn, citroensap, baking soda, zeep, schoonmaakmiddel of bleekoplossing te gebruiken.”
Broodje Aap
De kans op ziekmakende bacteriën op vers fruit is bovendien klein. “We zagen dat bijvoorbeeld begin dit jaar bij de blauwe bessen uit de diepvries bij Albert Heijn, maar dat komt gelukkig niet vaak voor. Je kunt ook niet alle bacteriën eraf wassen, al maak je de kans op een infectie door voedsel wel kleiner door het goed onder de kraan te houden,” aldus Boot.
En pesticiden dan? “Daarvan kun je hooguit 10 tot 20 procent eraf wassen,” zegt professor Pieter Spanoghe van de Universiteit Gent. “En of dat lukt, is afhankelijk van het pesticide dat is gebruikt.”
Volgens Spanoghe is er een groot verschil tussen contactmiddelen, die aan de buitenkant blijven zitten, en systemische middelen, die de vrucht binnendringen. “Die kun je er helemaal niet afwassen.” Wassen met baking soda helpt daarbij dus net zo min als gewoon kraanwater.
Ander tijdperk
Het idee dat pesticiden weg te wassen zijn, stamt volgens hem uit een ander tijdperk. “Meer dan 30 jaar geleden waren veel pesticiden poedervormig en bleven ze op de schil liggen. Toen was het wel zinvol om ze eraf te wassen.”
Vandaag de dag is extra moeite niet nodig, benadrukken beide experts. Boot: “De voordelen van het eten van groenten en fruit zijn groter dan de eventuele risico’s.” Spanoghe: “Zoals ze worden aangeboden in de winkel, zijn alle groenten en fruit veilig voor consumptie.”
Bron: RTL

