Schoof maakt zich geen zorgen over Trump en wacht plannen af

DEN HAAG (ANP) - Premier Dick Schoof maakt zich geen zorgen over de verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Tegenover de verzamelde pers bij het Catshuis stelde de premier zich afwachtend op. "Eerst kijken waar hij mee komt, en dan bepaal ik mijn houding als premier van Nederland."

De samenwerking met de eerdere regering-Trump was goed, zegt Schoof. "Ik ga ervan uit dat we die ervaring ook de komende periode kunnen voortzetten met president Trump. Ik hoop hem natuurlijk snel te ontmoeten, en ik hoop dat we in de samenwerking ook de grote problemen waar we in de wereld tegen aankijken gezamenlijk kunnen oppakken."