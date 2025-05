WILMINGTON (ANP/AFP) - Ex-president Joe Biden heeft bedankt "voor alle liefde en steun" die hem is betuigd nadat bekend was gemaakt dat hij een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. "Kanker treft ons allen, net als zovelen van jullie. Jill en ik hebben geleerd dat we het sterkst zijn op gebroken momenten", aldus Biden.

De Democratische politicus Biden is 82 jaar en was van 2021 tot begin dit jaar president. Zijn voorganger en opvolger is Donald Trump.