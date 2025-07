Schoof praat met Oekraïne-bondgenoten over bescherming na bestand

DEN HAAG/NORTHWOOD (ANP) - Demissionair premier Dick Schoof buigt zich donderdag met andere bondgenoten van Oekraïne opnieuw over de vraag hoe ze het land ook na een eventuele wapenstilstand kunnen beschermen. De zogeheten coalitie van bereidwillige landen komt weer bijeen. Ook al is een bestand weer verder uit zicht geraakt en is de vaart volgens ingewijden ook uit de coalitie verdwenen.

Het verbond van enkele tientallen vooral Europese landen overlegt over de naoorlogse veiligheid van Oekraïne sinds de Verenigde Staten aansturen op een staakt-het-vuren. De coalitie zou ervoor moeten zorgen dat Rusland het uit het hoofd laat om weer de aanval in te zetten. Door een internationale troepenmacht naar Oekraïne te sturen bijvoorbeeld, maar dat plan is steeds verder afgezwakt. De bondgenoten zou zich inmiddels vooral willen richten op de bescherming van luchtruim en zee en het trainen van Oekraïense militairen.

Aanvoerders Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben een videovergadering belegd.