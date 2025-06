Ollongren wordt EU-vertegenwoordiger voor mensenrechten

DEN HAAG (ANP) - Oud-minister Kajsa Ollongren is benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de EU voor de mensenrechten. Dat heeft de EU-raad van buitenlandministers bekendgemaakt. Ollongren volgt de Zweed Olof Skoog op.

Als EU-vertegenwoordiger krijgt Ollongren de taak om mee te werken aan het beleid van de Unie over mensenrechten. In contacten met landen buiten de EU en internationale organisaties moet ze voor een "sterkere Europese stem" over mensenrechten zorgen.

D66'er Ollongren was minister van Binnenlandse Zaken in het derde kabinet-Rutte en minister van Defensie in het kabinet daarna. Eerder dit jaar greep ze volgens ingewijden naast een functie als hoofd van het Europees Defensieagentschap (EDA).