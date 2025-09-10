The Passion 2026 vindt plaats in Drentse dorp Dwingeloo

DWINGELOO (ANP) - Het Drentse dorp Dwingeloo is volgend jaar de gaststad voor de zestiende editie van het televisiespektakel The Passion. Dat heeft KRO-NCRV woensdag bekendgemaakt. De show, die jaarlijks miljoenen kijkers trekt, is in 2026 te zien op 2 april.

Tijdens The Passion wordt het lijdensverhaal van Jezus Christus verteld in een moderne setting, met moderne popliedjes en Bekende Nederlanders in de hoofdrollen. In het spektakel worden moderne problemen en thema's aangesneden die een connectie hebben met het paasverhaal.

Wie de hoofdrollen spelen in deze nieuwe editie van het muzikale paasverhaal, maakt de omroep later bekend. De presentatie was de afgelopen jaren in handen van Anita Witzier. KRO-NCRV zegt niet of zij terugkeert.

Behalve de reguliere editie van The Passion vindt ook The Passion Hemelvaart dit jaar in Dwingeloo plaats. De datum van deze uitzending is nog niet bekend. De NPO neemt hier pas een besluit over als de data van en de deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival zijn bevestigd.