Schoof sprak Roemeense minister over kunstroof uit Drents Museum

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Dick Schoof heeft voorafgaand aan de Auschwitz-herdenking kort gesproken met de Roemeense cultuurminister Natalia Intotero over de roof van enkele kostbare kunstschatten uit haar land uit het Drents Museum, afgelopen weekeinde. Dat heeft een woordvoerder van de premier laten weten.

Schoof heeft tijdens het gesprek herhaald dat Nederland het "verschrikkelijk" vindt dat de kunststukken gestolen zijn, en dat er alles aan wordt gedaan om ze terug te vinden en de daders te pakken. De premier en de Roemeense minister zijn het erover eens dat het belangrijk is om samen op te trekken. De opsporingsdiensten van beide landen werken nauw samen, aldus Schoof.

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) sprak eerder op de dag zijn Roemeense ambtgenoot Emil Hurezeanu over de diefstal van enkele zeer waardevolle objecten die het museum in Assen in bruikleen had van musea in het Oost-Europese land. Ook hij benadrukte de goede samenwerking bij de opsporing.