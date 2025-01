Rutte hamert bij achterblijvend Spanje op hoger defensiebudget

MADRID (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte heeft er bij Spanje op aangedrongen snel meer geld in defensie te steken. Spanje is het NAVO-land dat het verst verwijderd is van de NAVO-afspraak over een minimumbudget, en die afspraak is volgens velen al bij lange na niet meer genoeg. Maar de Spaanse premier Pedro Sánchez houdt voorlopig voet bij stuk.

Rutte ging maandag langs bij Sánchez en besprak "onze afschrikking en defensie en de dringende noodzaak om nu meer te investeren", liet hij na afloop weten. De Nederlandse secretaris-generaal van de militaire alliantie heeft eerder gezegd dat voor de verdediging van de NAVO-landen een percentage van 3,7 procent van het bruto binnenlands product nodig zou zijn, al zou dat door slimme samenwerking nog iets minder kunnen worden. Nu is de afspraak 2 procent. De Amerikaanse president Donald Trump wil naar 5 procent. De bondgenoten zouden dat in juni op de NAVO-top in Den Haag overeen moeten komen.

Spanje blijft voorlopig steken op 1,28 procent en sluit de rij van 32 NAVO-landen. Pas in 2029 denkt het land 2 procent te halen, herhaalde Sánchez. Hij blijft aanvoeren dat Spanje van ver moest komen en de defensie-uitgaven de afgelopen jaren al flink heeft verhoogd. Bovendien zou zijn land veel bijdragen aan NAVO-missies en -operaties.